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Vatandaşlar döviz satmaya başladı! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?
Dövize yatırım yapan kaybediyor. Döviz mevduatları 2 milyar 131 milyon dolar azaldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları aktardı.
Dövize yatırım yapan kaybediyor. Döviz mevduatları 2 milyar 131 milyon dolar azaldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları aktardı.
Erdem, "dolar bir yatırım aracı değil sizi üzer üzmeye devam ediyor işte. İnsanlar dolarlarını bozdurmaya başladılar." şeklinde konuştu.
5 ŞUBAT HAFTASI
- DÖVİZ MEVDUATLARI 2 MİLYAR 131 MİLYON DOLAR AZALDI
- TOPLAM MEVDUAT 232 MİLYAR 925 MİLYON DOLARA GERİLEDİ
- 3 NİSAN'DAKİ 3,2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞTAN SONRAKİ EN SERT SATIŞ HAFTASI OLDU
- BİREYLERİN DÖVİZ MEVDUATI 1 MİLYAR 380 MİLYON DOLAR AZALDI
- TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATI 751 MİLYON DOLAR AZALDI