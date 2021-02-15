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Vatandaşlar döviz satmaya başladı! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 10:35
Güncelleme:15.02.2021 10:39
Dövize yatırım yapan kaybediyor. Döviz mevduatları 2 milyar 131 milyon dolar azaldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Dövize yatırım yapan kaybediyor. Döviz mevduatları 2 milyar 131 milyon dolar azaldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Erdem, "dolar bir yatırım aracı değil sizi üzer üzmeye devam ediyor işte. İnsanlar dolarlarını bozdurmaya başladılar." şeklinde konuştu.

5 ŞUBAT HAFTASI

- DÖVİZ MEVDUATLARI 2 MİLYAR 131 MİLYON DOLAR AZALDI

- TOPLAM MEVDUAT 232 MİLYAR 925 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

- 3 NİSAN'DAKİ 3,2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞTAN SONRAKİ EN SERT SATIŞ HAFTASI OLDU

- BİREYLERİN DÖVİZ MEVDUATI 1 MİLYAR 380 MİLYON DOLAR AZALDI

- TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATI 751 MİLYON DOLAR AZALDI

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