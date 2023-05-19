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Merkez Bankası'ndan yeni talimat

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Giriş: 19.05.2023 17:16
Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak. Peki bu karar ne anlama geliyor? Ekonomik saldırılar neden arttı?
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