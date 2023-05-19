Merkez Bankası’ndan yeni talimat

Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak. Peki bu karar ne anlama geliyor? Ekonomik saldırılar neden arttı?