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Merkez Bankası faizi indirdi! Faiz yüzde 8,5’e düşürüldü

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 14:08
Son dakika haberi… Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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