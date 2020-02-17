Piyasaların odaklandığı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Yurt içinde piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte kredi faiz oranları düşecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini belirtiyor. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?

Kredi faiz oranları düşecek mi? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? A Haber ekranlarına konuşan Takvim Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin tahminlerini söyledi. Erdem, 50-100 baz puan arasında bir faiz indirimi kararı beklediği belirtti. Faizlerin tek haneye doğru geleceğini belirten Erdem, Nisan ayından sonra enflasyonun düşeceğini söyledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası19 Şubat'ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı yapacak. Ekonomistler PPK toplantısından faiz indirimi kararı çıkmasını bekliyor.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 0,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 120.151,44 puandan tamamladı.

Suriye ile ilgili gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirten analistler, yayımlanan bilançolar nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini kaydederek, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi merkez bankalarının toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.