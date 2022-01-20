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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! MB faizi değiştirmedi! Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 20.01.2022 14:22
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi yüzde 14’te sabit bıraktı. Peki karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Doğaner "İzleme dönemi geçirebilir 3 ay bu Türkiye’nin yeni ekonomi modelinin de uygulamaya geçtiği bir dönem olduğu için biraz da onun etkilerini de izlemek noktasında bir durum var. Enflasyon noktasında ciddi bir değişiklik olabilir. 3 aydan sonra bu beklentiler." dedi. Paksoy ise "Merkez Bankası son toplantısında söylem olarak sunduğu söz üzerinde bugün bekle-gör sürecini başlatmış oldu. Aslında bu devamlılık anlamında önemli. İlk çeyrek hakikatten bir bekle-gör yapması rasyoneldi ve rasyonel olan davranışlarla geldi." ifadelerini kullandı.
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