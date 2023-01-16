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Meriç suyundan elektrik üretilecek! Arşimet Burgusu ile çevre dostu

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 09:07
Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon kilovatsaati aşkın elektrik üretimini sağlayacak “Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali” çalışmalarında sona gelindi. A Haber muhabiri Umut Işık detayları aktardı.
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