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Memurlara müjde üstüne müjde

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Giriş: 30.04.2023 06:32
Büyükşehirlerdeki memurların şartlarının iyileştirilmesi için düğmeye basıldı. Metropollerde çalışanlara büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak. Lojman yapımı da gündemde.
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