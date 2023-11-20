20 Kasım 2023, Pazartesi
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Memurlara emeklilik yolu! 5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor... Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Kamu çalışanlarının da borçlanma, isteğe bağlı sigorta başta olmak üzere bir dizi hakkı bulunuyor. En az 10 yıl memur olarak çalışıp görevinden ayrılan isteğe bağlı sigortayla prim yatırarak emekli olabilir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.