Memura büyükşehir tazminatı geliyor

Çalışan ve emeklililerin gözü 1 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdelerde. Memura ve emekliye ek zam yolda. Sosyal Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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