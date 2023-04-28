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Memura büyükşehir tazminatı geliyor

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Giriş: 28.04.2023 14:00
Çalışan ve emeklililerin gözü 1 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdelerde. Memura ve emekliye ek zam yolda. Sosyal Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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