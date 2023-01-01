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Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de net oran verdi

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 11:31
Son dakika haberi... Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarında. Enflasyon artı refah payında beklenti ne? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zam için not rakam verdi.
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