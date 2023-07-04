Memur ve emekli temmuz zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur ve emekli enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç?

Memur ve emekli maaş zammı için gözler bu hafta enflasyon rakamlarında olacak. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranı sonrasında memur ve emekli zam oranı da belli olacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı duyurulmuştu. Peki, bu seviyeye refah payı eklenecek mi? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Temmuz 2023 memur ve emekli zam oranı ne kadar, enflasyon farkı yüzde kaç olacak?