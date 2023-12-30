Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Yeni maaş tablosunda kim, ne alacak?

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zammında. Sabah gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Memur zammında imkanları zorlayacağız" dedi. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? Zamlar çarşamba günü belli olacak. Yeni yılda kıdem tazminatı ne kadar artacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına konuk olan mali müşavir Halil Erdem Gültekin değerlendirdi.

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