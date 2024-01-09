09 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim A Haber'de aktardı
Asgari ücretin ardından TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını da duyurmasının ardından emekli maaşları ve memurlara yönelik zam oranı da belli oldu. TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 2,93 olarak açıklarken, yıllık enflasyonu ise yüzde 64,77 olarak paylaştı. Diğer yandan memur ve memur emeklilerin yanında emeklilere de yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, memur maaşları nasıl hesaplanacak? Seyyanen ödemeye zam nasıl yansıyacak? Uzman isim tüm detayları A Haber’de aktardı.