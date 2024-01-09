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Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim A Haber'de aktardı

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Giriş: 09.01.2024 18:13
Asgari ücretin ardından TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını da duyurmasının ardından emekli maaşları ve memurlara yönelik zam oranı da belli oldu. TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 2,93 olarak açıklarken, yıllık enflasyonu ise yüzde 64,77 olarak paylaştı. Diğer yandan memur ve memur emeklilerin yanında emeklilere de yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, memur maaşları nasıl hesaplanacak? Seyyanen ödemeye zam nasıl yansıyacak? Uzman isim tüm detayları A Haber’de aktardı.
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