ANALİZ| Türk demokrasisine "e-muhtıra" lekesi: Erdoğan ve AK Parti nasıl engellenmek istendi?

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmeye çalışan ancak milli iradenin çelikten iradesine çarparak paramparça olan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden tam 19 yıl geçti. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini "başörtüsü" bahanesiyle kilitlemek isteyen vesayet odakları, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin dik duruşuyla tarihin tozlu raflarına gömüldü. Kirli manşetlerden yargı darbesine, "sözde değil özde" tehditlerinden e-muhtıraya uzanan o karanlık süreç, Türkiye'nin demokratikleşme yolundaki en büyük sınavlarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

