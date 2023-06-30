Memur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor! Hangi formüller gündemde?

Emekli ve memura yapılacak zam için düzenleme bayram sonrası Meclis'e gelecek. Temmuzda emekli ve memurların maaş zam oranı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin zam oranı için hangi formüller gündemde? Sürecin işleyişini Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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