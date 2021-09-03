03 Eylül 2021, Cuma
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Mangal sezonu erken bitti tavuk fiyatları düştü!
Mangal sezonu bu yıl orman yangınları nedeniyle erken bitti. Bu da tavuk fiyatlarına yansıdı. Özellikle mangalların vazgeçilmezi kanatın fiyatında düşüş var. Tavuk fiyatlarındaki bu düşüş özellikle tavuğu sık sık sofralarından eksik etmeyenleri sevindirdi. Kasaplar tavuk fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyor.