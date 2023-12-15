Maaş bekleyen EYT'liler ne yapmalı? Dosyası bekleyen EYT'lilere uyarı | Kimlerin emeklilik başvurusu iptal edilebilir?

Son açıklanan verilere göre, EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusunda bulunanlardan 1 milyon 632 bin kişinin aylık bağlama işlemi tamamlandı. Ancak bu süreçte yaklaşık 200 bin kişinin de başvurusu reddedildi. Peki, kimlerin başvurusu reddediliyor ya da sonradan iptal olabiliyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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