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Kurban Bayramı sonrası et fiyatlarında düşüş! Gerileme devam eder mi?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 06.07.2024 09:47
Kurban Bayramı ile Et ve Süt Kurumu'nun ithal et hamlesinden sonra kırmızı et fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki indirimli fiyatlar ne zamana kadar sürecek? İşte uzmanından yanıtlar…
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