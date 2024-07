Kurban Bayramı sonrası et fiyatlarında düşüş! Gerileme devam eder mi?

Kurban Bayramı ile Et ve Süt Kurumu'nun ithal et hamlesinden sonra kırmızı et fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki indirimli fiyatlar ne zamana kadar sürecek? İşte uzmanından yanıtlar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN