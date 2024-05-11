Kripto varlıkları olanları yakından ilgilendiriyor! Ceza ve yaptırımlar kapıda: Bu hafta Meclis'e sunulacak

AK Parti'nin bu hafta içi Meclis'e sunacağı kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerde son aşamaya gelindi. Bununla birlikte kripto varlıkların alım satıma konu edildiği platformların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve denetimi kapsamına alınması ve piyasadaki riskin azaltılması hedeflendiği gibi teklifte uygulanacak yaptırım ve cezalar da yer alacak.