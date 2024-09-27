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Kredi kartlarına yeni düzenleme! Kredi kartı borçlarına 60 ay vade

Kredi kartlarına yeni düzenleme! Kredi kartı borçlarına 60 ay vade

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 00:21
TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.
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Kredi kartı borçlarına 60 ay vade
Kredi kartı borçlarına 60 ay vade
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