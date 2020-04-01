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Koronavirüs (Covid-19) sağlık sigortası kapsamında mı? Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli açıkladı | Video
Koronavirüs (Covid-19) tedavi giderleri sağlık sigortası kapsamında mı? Corona virüsün (Kovid-19) Türkiye’de görülmeye başlamasıyla birlikte pek çok kişinin aklında bu soru var. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, A Haber canlı yayında önemli soruyu yanıtladı. İşte detaylar…
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