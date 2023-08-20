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KKM için yeni düzenleme! Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik adımı... KKM için yeni düzenlemenin anlamı ne?

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 11:43
Ekonomide hangi adımlar atılacak? KKM için yeni düzenlemenin anlamı ne? 3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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KKM için yeni düzenlemenin anlamı ne?
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