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Kırıkhan’da TOKİ konutları yükseliyor! Teslim tarihi yıl sonu

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Giriş: 29.08.2023 10:26
Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde inşası süren TOKİ konutlarının bir kısmının yıl sonunda vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. Hükümet, depremzedelere verdiği söz için tüm gücünü seferber etti.
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