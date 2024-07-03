Kimin maaşı ne kadar oldu? Sosyal yardım ücretleri ne kadar arttı? İşte rakamlar…

Enflasyon rakamları açıklandı. Memurların ve emeklilerin ve maaş zammı belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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