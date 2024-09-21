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Kıdem tazminatında 7 bin gün hakkı

Kıdem tazminatında 7 bin gün hakkı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 12:05
Emeklilik için yaş dışında kalan tüm şartları sağlayan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanabiliyorlar. 7 bin günü olan işçiler de bu haktan yararlanabiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.
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Kıdem tazminatında 7 bin gün hakkı
Kıdem tazminatında 7 bin gün hakkı
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