Kıdem tazminatında 7 bin gün hakkı

Emeklilik için yaş dışında kalan tüm şartları sağlayan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanabiliyorlar. 7 bin günü olan işçiler de bu haktan yararlanabiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.

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