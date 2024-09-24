Kıdem tazminatı nasıl yükseltilir? Uzman isim A Haber'de anlattı! İşte tazminatı artırmanın yolları

Kıdem tazminatı nasıl yükseltilir? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu. Karakaş püf noktalarını anlattı. İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm merak edilenler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN