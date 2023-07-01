KEİ yeni dönem başkanı Türkiye oldu! Dışişleri: İşbirliğinin artması için çalışacağız

Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını 6 aylığına devraldı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz havzasında barış ve istikrara katkı sağlayacak bir dönem başkanlığına hazır olduğu belirtildi.

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