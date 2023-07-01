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KEİ yeni dönem başkanı Türkiye oldu! Dışişleri: İşbirliğinin artması için çalışacağız

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Giriş: 01.07.2023 19:32
Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını 6 aylığına devraldı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz havzasında barış ve istikrara katkı sağlayacak bir dönem başkanlığına hazır olduğu belirtildi.
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