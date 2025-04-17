Kayıt dışı çalışmayı önleyecek formül! Çalışan emekliye ek gelir

Milyonlarca ev kadını için emeklilik yolu açılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal güvence sağlanacak ve emeklilik imkanı sunulacak. Üstelik prim ödemelerinde devlet büyük destek verecek. Primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bugünün rakamlarına göre bu destek yaklaşık 500 bin liraya denk geliyor. Emeklilikten faydalanmak için 18 yaşından büyük olmak ve Türkiye'de ikamet etmek yeterli olacak.

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