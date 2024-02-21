Kariyer.thy.com adresine başvuru yapılabilecek! THY 5 bin personel alacak | İşte şartlar…

Türk Hava Yolları, bu yıl için uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını açıkladı. 5 bin yeni personel için açılan ilanda THY genç istihdamını destekliyor.

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