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Kamuda çalışan işçilere ikramiye

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Giriş: 16.06.2023 09:20
Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Kamuda çalışan işçilere ikramiye
Kamuda çalışan işçilere ikramiye
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