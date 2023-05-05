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Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 09:44
Kamuda çalışan 700 bin işçi için zam pazarlığı bugün de sürecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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