Kamu bankalarından (Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası) 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları |Video

Son dakika haberi; Türkiye korona virüs salgınıyla mücadele ederken kamu bankaları (Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası) vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. 3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz olarak 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriyor. Peki başvurular nasıl yapılır? Bu krediden kimler yararlanabiliyor? Bu krediyi kimler alamaz? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtımı canlı yayında verdi.

Türkiye korona virüs salgınıyla mücadele ederken kamu bankaları (Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası) vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. 3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz olarak 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriyor. Peki başvurular nasıl yapılır? Bu krediden kimler yararlanabiliyor? Bu krediyi kimler alamaz?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtımı canlı yayında verdi.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Küresel salgın corona virüsünün sağlık alanındaki olumsuz etkileri kadar ekonomik etkileri de dünyayı etkiliyor. Türkiye'de pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için üç kamu bankası olan Ziraat Bankası Halk Bankası ve Vakıfbank tarafından 6 ay geri ödemesiz kredi veriliyor. Krediye ihtiyaç duyan ve başvuran vatandaşlar ise heyecanla çıkacak olan sonucu beklemeye devam ediyor.

VAKIFBANK DESTEK KREDİ BAŞVURU SORGULAMA

Vakıfbank tarafından bireysel temel ihtiyaç kredisi için yapılan duyuru da;

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilere finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyası başlamıştır. denildi.

Vakıfbank destek kredi başvuru sonucu sorgulama işlemleri Vakıfbank üzerinden yapılamamaktadır. Müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirilip olumlu ya da olumsuz sonuçlandığında size kısa SMS olarak bilgilendirme gelecektir.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.

Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.

Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

Halkbank destek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Halkbank Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru sürecini tamamlayan ve bankadan haber bekleyen vatandaşlar ise, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nereden yapılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvurusu ve şartları ile kredi başvuru sorgulama ekranı hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

(İlgili metinler Halkbank resmi internet sitesinden alınmıştır)

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.



Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.



Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.

NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.



Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.



Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi BaşvurusuàKredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru ve sorgulama ekranı: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ DESTEĞİ

Corona virüsü pandemisi nedeniyle uygulamaya başlanan Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru ve sorgulama detayları haberimizde yer almaktadır. Peki, Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu ve, 10 bin TL'ye varan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU VE KREDİ DESTEK SONUÇLARI

Haberimizde, Ziraat Bankası destek kredisi ile ilgili detaylar yer almaktadır. İşte, nasıl başvuru yapacağınız hakkında bilgiler...

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebilirsiniz.

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000 TL'ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli 36 ay vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecektir.