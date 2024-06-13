Kadınlara emeklilik hakkı geliyor

4 destek Meclis'e gelecek. Sosyal güvence ve prim katkısı, annelere emeklilik yaşı desteği. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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