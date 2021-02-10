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İstanbul'da simit fiyatı ne kadar? | 100 gram simit nasıl 2,5 TL oldu?
İstanbul'da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak 2 liradan 2 buçuk liraya yükseldi. Peki simidin fiyatı neden bu kadar yükseldi? 100 gram simit nasıl 2,5 TL oldu? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.
İstanbul'da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak 2 liradan 2 buçuk liraya yükseldi. Peki simidin fiyatı neden bu kadar yükseldi? 100 gram simit nasıl 2,5 TL oldu? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.