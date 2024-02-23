İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği! 700 bin TL hibe 700 bin TL kredi

İstanbul'da kentsel dönüşüm desteklerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul'da evini dönüştürene 700 bin TL 700 bin TL'ye kadar da kredi imkanı verilecek. Kredi ödemeleri ilk 12 taksit faizsiz ve 120 ay vadeli olacak. Kiracıya bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak. İş yerlerine 350 bin TL hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi desteği verilecek. Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen değerlendirdi.

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