30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İstanbul’da ev kiraları arttı! 1 yıldır boş olan evler var

İstanbul’da ev kiraları arttı! 1 yıldır boş olan evler var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 10:07
Güncelleme:30.01.2021 10:08
Pandemi ile birlikte emlak sektöründe de dalgalanmalar sürüyor. Özellikle daire kiralarının fiyatları her geçen gün artıyor. Peki İstanbul'da kiralar ne kadar? Fiyat artışının sebebi ne? Tüm soruların cevabını A Haber muhabiri Melis Coşan ve Çağdaş Evren Senlik uzman isimlerden aldı.

Beşiktaş'ta kiralık evler 3 bin lirayı buldu ve 1 yıldır boş olan evler var. Anadolu Yakası'nda ise kiralar daha yüksek.

Geçen yıl 2 bin 200 lira olan kiralar bu sene 3 bin liraya kadar çıkmış durumda.

Uzman isimler talebin yüksek olduğunu ancak arz olmadığını belirtiyor ve kiracılar ile ev sahiplerinin anlaşması gerektiğinin altını çiziyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’da kiralar fırladı! 1 yıldır boş...
İstanbul’da kiralar fırladı! 1 yıldır boş...
Bu projeyle Türkiye 17 milyar TL kazanç sağladı
Bu projeyle Türkiye 17 milyar TL kazanç sağladı
Fahiş fiyatlar nasıl önlenecek?
Fahiş fiyatlar nasıl önlenecek?
Bakan Dönmez'den ihracat açıklaması
Bakan Dönmez'den ihracat açıklaması
Rusya'ya ilk ihracat treni
Rusya'ya ilk ihracat treni
Kamu işçilerine ödemeler bugün
Kamu işçilerine ödemeler bugün
İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi?
İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi?
İşte 2021 yılı enflasyon tahmini!
İşte 2021 yılı enflasyon tahmini!
Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem
Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem
Altında karekod dönemi
Altında karekod dönemi
Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde!
Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde!
Bahçeden markete fiyat uçurumu
Bahçeden markete fiyat uçurumu
Daha Fazla Video Göster