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İstanbul’da ev kiraları arttı! 1 yıldır boş olan evler var
Pandemi ile birlikte emlak sektöründe de dalgalanmalar sürüyor. Özellikle daire kiralarının fiyatları her geçen gün artıyor. Peki İstanbul'da kiralar ne kadar? Fiyat artışının sebebi ne? Tüm soruların cevabını A Haber muhabiri Melis Coşan ve Çağdaş Evren Senlik uzman isimlerden aldı.
Beşiktaş'ta kiralık evler 3 bin lirayı buldu ve 1 yıldır boş olan evler var. Anadolu Yakası'nda ise kiralar daha yüksek.
Geçen yıl 2 bin 200 lira olan kiralar bu sene 3 bin liraya kadar çıkmış durumda.
Uzman isimler talebin yüksek olduğunu ancak arz olmadığını belirtiyor ve kiracılar ile ev sahiplerinin anlaşması gerektiğinin altını çiziyor.