02 Kasım 2021, Salı
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İstanbul Havalimanı’ndan 22 milyar Euro gelir! 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı
Türk havacılığında yeni bir sayfa açan ve 29 Ekim 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla açılan havalimanı, geride bıraktığı 3 yılda çok sayıda birincilik ve ödüle layık görüldü. 1,5 yıllık dönemi Kovid-19 salgınıyla geçen 3 yıllık sürede havalimanının ağırladığı yolcu sayısı 103,5 milyona yaklaşırken, 251 noktaya uçulan İstanbul Havalimanı'nda 730 bin 83 sefer gerçekleştirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.