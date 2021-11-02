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İstanbul Havalimanı’ndan 22 milyar Euro gelir! 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı

A Haber
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Giriş: 02.11.2021 10:04
Türk havacılığında yeni bir sayfa açan ve 29 Ekim 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla açılan havalimanı, geride bıraktığı 3 yılda çok sayıda birincilik ve ödüle layık görüldü. 1,5 yıllık dönemi Kovid-19 salgınıyla geçen 3 yıllık sürede havalimanının ağırladığı yolcu sayısı 103,5 milyona yaklaşırken, 251 noktaya uçulan İstanbul Havalimanı'nda 730 bin 83 sefer gerçekleştirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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