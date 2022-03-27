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İŞKUR'dan 10 ay boyunca 3 bin 972 TL destek! İşte İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru şartları!

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Giriş: 27.03.2022 13:22
30 gün içinde İŞKUR'a başvurun. Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak. Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor. İşten ayrılan veya kısa süre içinde işten çıkarılan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni zamlı asgari ücretin ardından ödeme tavanı 3 bin 972 TL'ye kadar yükseldi. İşsizlik maaşı uygulamasından yararlanmak için SGK tarafından gözetilen ilk şart işten çıkarılmış olmaktı. SGK bu süreçte belirli şartların yerine getirilmesini bekliyor. Başvuru için Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemek ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak yeterli.
İŞKUR’dan 3 bin 972 TL destek!
İŞKUR'dan 3 bin 972 TL destek!
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