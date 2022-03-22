İŞKUR 92.000 işçi alımı yapacak! Ön şartsız İŞKUR işçi alımı duyurusu! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi ve dahası!

İŞKUR tarafından 92 bin işçi alımı yapılacak. Mart ayı içerisinde çeşitli meslek gruplarında işçi alımı yapılacağı duyurusu geldi. Özel sektörde iş fırsatları sürüyor. Halen 92 bini aşkın personel için açık kadro bulunuyor. En çok beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi ve satış danışmanı aranıyor.