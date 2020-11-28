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İş dünyasının bakanlardan talebi ne oldu? TOBB üyesi A Haber canlı yayınında anlattı

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Giriş: 28.11.2020 16:37
Güncelleme:28.11.2020 16:39
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) heyetinin basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. İş dünyasının bakanlardan talepleri ne oldu? Toplantıya katılan TOBB Üyesi Şeref Fayat görüş ve önerilerini, toplantıda yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
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