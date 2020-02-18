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18.02.2020

İnternetten altın almak ne kadar güvenli? Video

'Daha uygun fiyata' diye internetten satın alınan gram, çeyrek, yarım altın kuyumcularda tartıldığında eksik çıkıyor. Vatandaşların "kar edeyim" derken zarar etme riski oldukça yüksek. A Haber ekranlarına konuşan para ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş, internetten altın alacaklara flaş uyarılarda bulundu.

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