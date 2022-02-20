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Hükümet EYT için düğmeye bastı! 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte detaylar

A Haber
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Giriş: 20.02.2022 13:33
Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşiyor. Düzenlemeyle birçok kamu görevlisi ve emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde artış olacak, meslek grupları genişletilecek. Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için de düğmeye bastı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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