11 Aralık 2021, Cumartesi
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Hızlı tren projelerinde final hazırlığı! Demiryolunda dev projeler
Türkiye'yi hızlı tren ağıyla örme hedefi kapsamında, Ankara-Sivas YHT hattının altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara-İzmir hızlı tren hattında yüzde 47 ilerleme sağlanırken bazı projelerde etap etap sona yaklaşılıyor. İşte Türkiye'nin dev demiryolu projeleri…