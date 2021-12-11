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Hızlı tren projelerinde final hazırlığı! Demiryolunda dev projeler

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Giriş: 11.12.2021 09:12
Türkiye'yi hızlı tren ağıyla örme hedefi kapsamında, Ankara-Sivas YHT hattının altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara-İzmir hızlı tren hattında yüzde 47 ilerleme sağlanırken bazı projelerde etap etap sona yaklaşılıyor. İşte Türkiye'nin dev demiryolu projeleri…
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Demiryolunda dev projeler
Demiryolunda dev projeler
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