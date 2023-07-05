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Haziran enflasyonu açıklandı! 6 aylık enflasyon oranı belli oldu | KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 10:15
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda enflasyon yüzde 3,92 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netleşmiş oldu.
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