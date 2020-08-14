Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "ekonomide milli bağımsızlık" mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli bağımsızlığın bir bedeli var, ecdadımız ödedi sıra bizde" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "ekonomide milli bağımsızlık" mesajı verdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.