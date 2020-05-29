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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız |Video

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Giriş: 29.05.2020 17:21
Güncelleme:29.05.2020 17:21
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız." dedi. Bakan Albayrak ayrıca "Üretim ve ihracat odaklı büyümeyi, reel sektörü öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız." mesajını verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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