Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız." dedi. Bakan Albayrak ayrıca "Üretim ve ihracat odaklı büyümeyi, reel sektörü öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız." mesajını verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.