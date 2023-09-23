23 Eylül 2023, Cumartesi
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Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler için nasıl bir düzenleme olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına düzenleme sinyali verdi. Başkan Erdoğan "Fazla uzamaz, en kısa zamanda çalışma tamamlanacak" dedi. Erdoğan'ın mesajı ve 2 aylık enflasyona göre emekli maaşlarının ne olabileceği Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı. Sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal olası maaş senaryolarını anlattı.