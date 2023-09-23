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Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler için nasıl bir düzenleme olacak?

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Giriş: 23.09.2023 09:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına düzenleme sinyali verdi. Başkan Erdoğan "Fazla uzamaz, en kısa zamanda çalışma tamamlanacak" dedi. Erdoğan'ın mesajı ve 2 aylık enflasyona göre emekli maaşlarının ne olabileceği Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı. Sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal olası maaş senaryolarını anlattı.
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