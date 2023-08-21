21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Günlük kiralık evler için (Airbnb) vergi hazırlığı! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçiyor
Evini günlük konaklama platformu Airbnb üzerinden kiraya veren ev sahiplerini ilgilendiren bir gelişme var. Uzmanlar söz konusu işlemin vergiye tabi ticari bir faaliyet olduğunu dile getiriyor. Maliye'nin geçmişe yönelik ödenmeyen vergilere yönelik cezai işlem uygulayabileceği konusunda da uyarıyor.