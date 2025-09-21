21 Eylül 2025, Pazar

Gümüş neden bu kadar yükseliyor?

Gümüş neden bu kadar yükseliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 12:54
Gümüş birikimini değerlendirmek isteyenler için güzel bir alternatif olarak ilgi görmeye devam ediyor. Gram fiyatının uygunluğu da yatırımı kolaylaştırıyor. Nelere dikkat edilmeli? İşte birikimin yeni trendlerinden gümüşün bilinmeyenleri...
