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GSS borçlusuna yapılandırma | Kimler yararlanacak? Kimlerin primi ödeniyor? Gelir testinde şartlar neler ?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 09:56
Güncelleme:08.06.2021 10:34
Borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyenin tüm gecikme cezaları silinecek. Taksit yapmak isteyenin borcu yapılandırılacak. 36 aya kadar vade olacak gelir testinde geliri düşük çıkanın borcu silinecek, primi devlet ödeyecek, kişi başı gelir 1.192 liranın altında çıkanlar prim ödemeyecek. Tüm aile sağlık hizmetlerinden yararlanacak 1.192 liranın üstünde çıkanlar prim ödeyecek, aylık 107 lira ile tüm aile sağlık hizmeti alacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.
GSS borçlusuna yapılandırma | Kimler yararlanacak?
GSS borçlusuna yapılandırma | Kimler yararlanacak?
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